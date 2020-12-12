Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 199 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 kaynaklı ölü sayısı birkaç günün ardından düşüş gösterdi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 761'e çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 947 artışla 2 milyon 365 bin 319'a yükseldi.
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 8 bin 527 kişiden 1144'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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