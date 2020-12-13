İngiltere'nin başkenti Londra, ülkede yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının en çok görüldüğü yer oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, başkent, COVID-19 vakalarının arttığı 3 bölge içinde yer alıyor. Önceki haftalarda 100 bin kişide 158,1 olan enfeksiyon oranının, 6 Aralık itibarıyla 191,8'e çıkmasıyla Londra, vaka sayısının en çok görüldüğü kent olmuştu.

Koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor

Regent, Oxford Caddelerinde ve Piccadilly Meydanı'nda görülen kalabalığın koronavirüs kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi ise yasak.

2 Aralık'ta sonlanan ulusal karantinanın ardından ilan edilen 3 aşamalı COVID-19 önlemleri kapsamında, 2 aşama bölgesel önlemlerin alındığı Londra'da yalnızca yemeklerin yanında alkol tüketilmesine izin verilirken, kalabalıkların bu kuralı da ihlal ettiği görüldü.

Ülkede son 24 saatte 519 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bu arada Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte, 519 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 64 bin 26'ya ulaştı.

Son 24 saatlik dönemde 21 bin 502 yeni COVID-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 830 bin 956'ya yükseldi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, hem virüsün yayılmasını önlemek hem de kentin sıkı kısıtlamaların uygulanması gereken 3. kademe önlemler kapsamına alınmasının önüne geçmek için halkın elinden gelen her şeyi yapması gerektiği çağrısında bulunmuştu.