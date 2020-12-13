Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 06:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Netanyahu karşıtı gösteriler 25. haftasında
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde toplanan binlerce gösterici, Netanyahu'yu bir kez daha istifaya çağırdı.
Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki Kaysariyye kentlerinde binlerce gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu’yu protesto etti.
[Fotoğraf: AA]
Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak başbakanın görevi bırakmasını talep etti.
[Fotoğraf: AA]
Protestocularla güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, 13 göstericiyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Netanyahu karşıtı gösteriler, İsrail'in birçok kentinde yaklaşık 7 aydır düzenleniyor.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İsrail Netanyahu Koronavirüs
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