Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki Kaysariyye kentlerinde binlerce gösterici, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu’yu protesto etti.

[Fotoğraf: AA]

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak başbakanın görevi bırakmasını talep etti.

[Fotoğraf: AA]

Protestocularla güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

İsrail polisi, 13 göstericiyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Netanyahu karşıtı gösteriler, İsrail'in birçok kentinde yaklaşık 7 aydır düzenleniyor.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]