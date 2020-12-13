Hindistan'da son bir günde 30 bin 254 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 857 bin 380'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 33 bin 136 artarak 9 milyon 357 bin 464'e ulaştı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.