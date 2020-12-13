Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 143 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 143 bin 19'a yükseldi.
Hindistan'da son bir günde 30 bin 254 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 857 bin 380'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 33 bin 136 artarak 9 milyon 357 bin 464'e ulaştı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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