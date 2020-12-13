Yurt içi kaynaklı 5 vakanın 4'ü kuzeydoğudaki Heilongjiang, 1'i ise batıdaki Siçuan eyaletinde tespit edildi.

Heilongjiang eyaletinde, Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de son iki günde iki yeni vaka tespit edilmesinin ardından acil durum ilan edildi.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 725 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 785 kişi iyileşti.