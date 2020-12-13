Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden de (CDC) onay aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, CDC Tavsiye Kurulunun dünkü önerisine uyarak aşının 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanması için onay verdiklerini duyurdu.

FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.