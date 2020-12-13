Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Pfizer-BioNTech'in aşısı onayı aldı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı 16 yaş ve üzeri kişilere vurulabilmesi için onay aldı.
Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ABD'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden de (CDC) onay aldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, CDC Tavsiye Kurulunun dünkü önerisine uyarak aşının 16 yaş ve üzerindeki kişilere uygulanması için onay verdiklerini duyurdu.
FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Koronavirüs
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