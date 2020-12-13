Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dubai-İstanbul seferleri yeniden başlayacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşlar yeniden başlayacak.
Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.
Flydubai, COVID-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Dubai Hava Yolu
Son Haberler
- 21:15
- 20:55
- 20:34
- 20:26
- 20:11
Sıradaki Haber
İtalyan gazeteciden Sisi tepkisi: Nişanı iade edeceğim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz