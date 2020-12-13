İtalyan gazeteci Corrado Augias, konuyu La Repubblica gazetesindeki köşesine taşıdı.

Onur nişanını iade etmek için Fransa Büyükelçiliği'ne gideceğini söyleyen Augias, kararının sembolik, duygusal ama ciddi bir tavır olduğunu söyledi.

Augias, Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni'yi hatırlatarak "Macron, iğrenç suçlulara suç ortağı olan Sisi'ye Fransa onur nişanı vermemeliydi" dedi.

Macron'un bununla adaletsiz bir işe imza attığını belirtti.

Sisi yönetimine tepki gösterdi

Augias, Regeni hadisesinde darbeci Sisi yönetiminin insan haklarını ihlal ettiği için suçlu olduğunu kaydetti.

Regeni cinayetinin İtalyanlar için kanlı açık bir yara ve hakaret anlamına geldiğini yazan Augias, "Macron'dan kardeşlik olmasa da Avrupa adına anlayış beklerdim" yorumunu yaptı.

İtalyan gazeteci, Sisi'ye onur nişanı verilmesiyle adaletin terazisinin bozulduğunu kaydetti.