Başkent Washington DC başta olmak üzere dün gece ABD'nin birçok kentinde Trump'ın seçimlerde hile olduğu iddialarına destek gösterileri yapıldı.

Sokaklarda zaman zaman Trump yanlıları ile diğer gruplar karşı karşıya geldi.

Washington DC'deki gösterilerde 4 kişi bıçaklandı, 23 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan Washington eyaletinin Olympia kentinde yaşanan protestolarda da bir kişi vurularak yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.