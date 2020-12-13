Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de seçim protestoları sürüyor: 5 yaralı, çok sayıda gözaltı var
[Fotoğraf: Reuters]
Seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump'a destek gösterilerinde karşıt gruplar arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına altındı.
Başkent Washington DC başta olmak üzere dün gece ABD'nin birçok kentinde Trump'ın seçimlerde hile olduğu iddialarına destek gösterileri yapıldı.
Sokaklarda zaman zaman Trump yanlıları ile diğer gruplar karşı karşıya geldi.
Washington DC'deki gösterilerde 4 kişi bıçaklandı, 23 kişi de gözaltına alındı.
Öte yandan Washington eyaletinin Olympia kentinde yaşanan protestolarda da bir kişi vurularak yaralandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri
Son Haberler
- 18:48
- 18:41
- 18:14
- 18:02
- 17:51
Sıradaki Haber
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait yüzlerce zeytin ağacını ateşe verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz