Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçiminde oy sayımı sürerken, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını yineledi.

Trump’ın iddiaları üzerine NBC başta olmak üzere bazı televizyon kanalları başkanın konuşmasını yarıda kesti.

Kanallar yayını kesmelerine gerekçe olarak Trump’ın herhangi bir kanıt sunmadan suçlamalarda bulunmasını gösterdi.

CNN kanalı da haberinde Trump’ın daha önce medyaya yönelttiği ithamı kullandı.

Başkan'ın şimdiye kadarki "en sahtekar" açıklamalarından birini yaptığını savundu.

Sosyal medya siteleri de tepkili

Sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook da Trump'ın paylaşımlarına uyarı mesajı koyuyor.

Twitter, Trump'ın son bir kaç günde yaptığı bazı paylaşımlara "yanıltıcı içerik" olabileceği uyarısı yaptı

Facebook da Trump destekçilerinin seçim sonuçlarını protesto ettiği grubu yasakladı.

Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan "Hırsızlığı Durdurun” adlı grubun, seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı bilgi, protesto çağrısı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulunduğu açıklandı.

Bunun seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği vurgulandı.