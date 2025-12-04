Duman 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.12.2025 10:36

Altın güne düşüşle başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 718 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 476 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5 bin 740 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 azalışla 5 bin 718 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 476 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 762 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 189 dolarda seyrediyor.

ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Japonya'da tahvil piyasalarındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisinin gücünü korumasına rağmen, altın fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesi de etkili oldu.

Öte yandan, dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı kasım ayında artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana özel sektör istihdamındaki en yüksek düşüş oldu.

Özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler, Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 90'a çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın Dolar Merkez Bankası ÜFE
Sıradaki Haber
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Türkiye madencilikte dünyada 7. sırada
12:17
Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım
12:08
Deprem sonrası kültürel miras için dijital arşiv çalışması
12:03
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır
11:44
Kanada'dan Ukrayna’ya 143 milyon dolarlık askeri yardım
11:19
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
FOTO FOKUS
İmamoğlu İnşaat hakkında MASAK raporu
İmamoğlu İnşaat hakkında MASAK raporu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ