Duman 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.12.2025 10:07

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5. ve 6. sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

"Gemimiz, Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "6. sondaj gemimiz Türkiye'ye ulaştı. Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gemi Sondaj
Sıradaki Haber
Borsa güne düşüşle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Türkiye madencilikte dünyada 7. sırada
12:17
Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım
12:08
Deprem sonrası kültürel miras için dijital arşiv çalışması
12:03
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır
11:44
Kanada'dan Ukrayna’ya 143 milyon dolarlık askeri yardım
12:19
Polisten kuryeye sıcak destek: "Ellerimden daha çok kalbimi ısıttı"
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek
FOTO FOKUS
Polisten kuryeye sıcak destek: "Ellerimden daha çok kalbimi ısıttı"
Polisten kuryeye sıcak destek: "Ellerimden daha çok kalbimi ısıttı"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ