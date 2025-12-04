Puslu 10.1ºC Ankara
Dünya
AA 04.12.2025 10:53

Trump yönetimi, ABD Barış Enstitüsünün yeni adının "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" olduğunu duyurdu

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, marttan bu yana kontrolünü devralmaya çalıştığı ABD Barış Enstitüsünün (USIP) binasına "Donald J. Trump" yazısı ekleyerek kurumun adının değiştirildiğini açıkladı.

Trump yönetimi, ABD Barış Enstitüsünün yeni adının "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" olduğunu duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Trump yönetiminin, ABD Kongresi tarafından 1984'te "kar amacı gütmeyen bağımsız şirket" olarak kurulan USIP'yi devralma çabaları marttan bu yana sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, USIP'nin adının, ülke tarihindeki "en iyi arabulucuyu" çağrıştırması için "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" şeklinde değiştirildiği belirtildi.

USIP'nin binasının girişinde "ABD Barış Enstitüsü" yazan kısmın hemen üstüne "Donald J. Trump" yazısı eklendi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında, USIP'nin "bir zamanlar yılda 50 milyon dolar harcamasına rağmen barışı sağlamayan işe yaramaz bir kurum" olduğunu söyledi.

Kelly, "Şimdiyse bir yıldan kısa sürede 8 savaşı bitiren bir başkanın adını güzel ve uygun şekilde taşıyan Donald J. Trump Barış Enstitüsü, güçlü liderliğin küresel istikrar için neler başarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı olacak." dedi.

USIP, internet sitesinde, "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir şirket olarak tanımlanıyor ve ABD yasalarındaki "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" tanımlarına uymadığı ifade ediliyor.

Trump yönetiminin, martta, şirketi başkanın yürütme yetkisi altına almaya yönelik adımlarından bu yana hukuki süreç uzamış ve nihai karara varılamamıştı.

