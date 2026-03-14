Dünya
AA 14.03.2026 16:09

ABD'nin İran'ın Hark Adası'na saldırısında asker ve sivil can kaybı yok

İran, ABD'nin Hark Adası'na saldırısında sivil ve askeri kayıp yaşanmadığını bildirdi.

ABD'nin İran'ın Hark Adası'na saldırısında asker ve sivil can kaybı yok

Hark Adası'nın bağlı olduğu Buşehr eyalet valiliğinden yapılan açıklamada, "ABD saldırısına uğramasına rağmen, Hark Adası'ndan petrol ihracatı normal şekilde devam ediyor ve ilgili şirketler ada üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD saldırısı sonucu askeri personel ya da siviller arasında can kaybı yok." bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

ABD İran
SON HABERLER
16:45
İran'dan Dubai, Abu Dabi ve BAE'deki bazı limanlara saldırı uyarısı
16:45
Barış Boyun davasında 11 sanığa yakalama kararı
16:16
Devlet Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı
16:08
Ömer Çelik: İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz beka meselesidir
15:50
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 26 sağlık çalışanı öldü, 51'i yaralandı
15:36
Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama
