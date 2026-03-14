Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2026 15:49

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 26 sağlık çalışanı öldü, 51'i yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda şu ana kadar 26 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 51'inin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana özellikle acil yardım ekiplerini ve ambulans görevlilerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, son olarak İsrail saldırısında Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesindeki bir sağlık merkezinin dün hedef alındığı, söz konusu merkezin Sağlık Bakanlığının gözetiminde sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışan ulusal sağlık ağına bağlı olduğu ifade edildi.

Saldırıda merkezde görev yapan doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan ekibin hedef alındığı, 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, ağır yaralanan bir sağlık çalışanının ise kurtulduğu aktarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 26'ya, yaralı sayısının ise 51'e yükseldiği belirtilerek, bu durumun İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alan saldırılarının sürdüğünün göstergesi olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun ambulansların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, sağlık çalışanları ile sağlık tesislerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
CENTCOM: Hark Adası’nda 90 hedef vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İran'dan Dubai, Abu Dabi ve BAE'deki bazı limanlara saldırı uyarısı
16:45
Barış Boyun davasında 11 sanığa yakalama kararı
16:16
Devlet Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı
16:11
ABD'nin İran'ın Hark Adası'na saldırısında asker ve sivil can kaybı yok
16:08
Ömer Çelik: İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz beka meselesidir
15:36
Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ