Puslu 0.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.12.2025 06:14

Trump: Gazze'de ikinci aşama çok yakında gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam ettiğini belirterek, "ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini" söyledi.

Trump: Gazze'de ikinci aşama çok yakında gerçekleşecek

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soruya, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek" yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump, neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden, bölgede patlayan bir bombanın "yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti ancak detaya girmedi.

70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail, ayrıca yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yeterli gıda ve ilaç girişini engellemeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de çadır kenti vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:13
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
06:55
Kontrolden çıkan araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
06:41
Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit: Yakından karadan da saldırılara başlayacağız
05:56
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de çadır kenti vurdu
03:20
Afyonkarahisar'da otomobil köprü demirlerine çarptı: 1 ölü 3 yaralı
03:11
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
FOTO FOKUS
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ