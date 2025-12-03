BM, Gazzelilere Refah'tan geri dönüş seçeneğinin de açık tutulmasını istedi

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen Filistinliler için Mısır ile Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunda koordinasyon sağladığı yönündeki haberlerle ilgili sorular üzerine Dujarric, "Sizin gibi biz de çelişkili haberler gördük. Görmek istediğimiz şey, Refah'ın insani yardım kargoları ile çalışanları ve insanların geçişi için tamamen açılması." dedi.

Dujarric, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin buradan ayrılmak isterlerse bunu hiçbir baskı olmadan gönüllü ve özgürce yapabilmeleri, geri dönmek istedikleri zaman da dönebilmeleri gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı sadece Gazzelilerin çıkışı için açacağını belirtmesiyle ilgili soruya da Dujarric, "Gazze'deki kapıların anahtarları bizde değil ama görmek istediğimiz şey, ayrılmak isteyen Filistinlilerin bunu özgürce yapabilmesi, ayrılıp geri dönmek isteyenlerin de her iki taraftan da açık sınırdan bir şekilde geri dönebilmesidir." ifadesiyle sözlerini tekrarladı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), "ateşkes anlaşması ve siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda" ordunun ilerleyen günlerde Mısır ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı'nı tek yönlü şekilde Gazze'den Mısır'a çıkış için açacağını duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanlığına bağlı Mısır Devlet Bilgi Servisinden (SIS) yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in iki ülkenin Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen Filistinliler için Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konusunda koordinasyon sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlanmıştı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin herhangi bir anlaşmaya varılması durumunda, bu girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı çerçevesinde değerlendirileceği ve Gazze Şeridi'ne giriş-çıkışların çift yönlü olacağı aktarılmıştı.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusu, Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesini işgal ediyor.

Ateşkes anlaşmasına göre Refah Sınır Kapısı'nın taraflar arasında 13 Ekim'de gerçekleşen karşılıklı esir takasının ardından açılması gerekiyordu. İsrail, çeşitli bahanelerle Refah Sınır Kapısı'nın açılışını reddetmiş, süreci ertelemişti.