Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.12.2025 22:33

DSÖ: Gazze'de hala 16 bin 500'den fazla hasta kritik tedavi için tahliye bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 16 bin 500'den fazla hastanın kritik tıbbi tedavi için tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

DSÖ: Gazze'de hala 16 bin 500'den fazla hasta kritik tedavi için tahliye bekliyor

Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

DSÖ'nün, Gazze'de mevcut olmayan ileri derece tedavi için 18 hasta ve 54 refakatçinin Ürdün ve Türkiye'ye tıbbi tahliyesini yönettiğini kaydeden Ghebreyesus, hastaların kanser, travma yaralanmaları ve doğum kusurları gibi ciddi rahatsızlıklar nedeniyle acı çektiğini belirtti.

Ghebreyesus, bu tahliye işlemleri için DSÖ ve Filistinli ortaklarıyla birlikte çalıştıkları için Ürdün ve Türkiye makamlarına teşekkür ederek, "Son 2 yılda 5 bin 600'den fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 620'den fazla hasta Gazze'den tahliye edildi. Gazze'de hala 16 bin 500'den fazla hasta kritik tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor." ifadesini kullandı.

Daha fazla ülkeyi dayanışma gösterme ve Filistinli hasta kabul etmeye davet eden Ghebreyesus, özellikle en verimli rota olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil tüm tahliye koridorlarının açılması çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
NASA, ilk kez Bennu asteroitinde glikoz izleri buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:34
Gaziantep'te kaybolan 13 yaşındaki çocuk Hatay'da bulundu
23:12
BM, Gazzelilere Refah'tan geri dönüş seçeneğinin de açık tutulmasını istedi
22:25
Muğla'da 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi
22:20
Çakarlı otomobilin sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza
22:18
Kayseri ve 14 ilde 20 suçtan kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
21:40
NASA, ilk kez Bennu asteroitinde glikoz izleri buldu
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
Japonya’nın kültürel simgesi: Nara Parkı ve Sika Geyikleri
FOTO FOKUS
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü: Kötü koku mahalleyi sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ