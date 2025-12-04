Kasımda ihracat yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları şu şekilde:

2025 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 oranında artışla 247,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

Mal ihracatında 2023 yılında 1,5 milyar dolar, 2024 yılında 6,2 milyar dolar yıllık artış sağlandı. 2025 yılı ilk 11 ayda ise mal ihracatımızda 8,8 milyar dolar net artış sağlandı.

Geride bıraktığımız son 31 ayın 23’ünde mal ihracatımızı artırdık. Öte yandan, büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu Kasım ile birlikte son 31 ayın 17'sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık.

2025 yılı Kasım ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşmiştir. Mal ihracatında son 1 yılda yüzde 3,6 artışla 9,3 milyar dolar net artış

sağlanmıştır.

2025 yılı Kasım ayında ihracatımız olumsuz takvim etkisine rağmen yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve artışını sürdürmüştür. 2025 yılının ilk 11 ayının 9’unda mal ihracatımızda artış kaydedildi. 2025 yılının ilk 11 ayının 4’ünde aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.

İlk 11 aylık dönemde yüzde 3,7 artış ile ihracatımızda net 8,8 milyar dolarlık bir artış kaydedildi. Son 31 ayın 23’ünde aylık mal ihracatımızı artırdık. Son 31 ayın 17’sinde aylık mal ihracatı rekoru kırdık

Ayrıntılar geliyor...