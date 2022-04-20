Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 20:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni vaka sayısı 3 bin 668
Son 24 saatte 3 bin 668 vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 158 bin 523 COVID-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 857 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.
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