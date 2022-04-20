Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit şehidinin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
25 yaşındaki Kanlıkuyu'nun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verilmişti.
Etiketler: Pençe Operasyonları Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Son Haberler
- 20:48
- 20:42
- 20:48
- 20:25
- 19:52
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu Timmermans'la görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz