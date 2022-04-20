Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Koca, memuriyetten istifa etmiş ve son TUS sınavıyla uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin bir defaya mahsus asistanlığa başlayabileceklerini söyledi.

Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.