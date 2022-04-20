Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Lavrov ile görüşmesinde Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Son Dakika Ukrayna
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