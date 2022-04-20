15 Temmuz Demokrasi Otogarı çevresinde 5 kilogram patlayıcı maddeyle yakalanan sanıkların davasında karar çıktı. 3 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Aslan'a "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ceza verdi.

3 yıl 4'er ay hapis ve 80'er lira adli para cezası uygulandı.

Otogarda yüklü miktarda patlayıcı ile yakalanmışlardı

Sanık Yaşar Samur ise "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan toplam 8 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

İbrahim Zal ve Ramazan Arslan, geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda üzerlerinde yüklü miktarda patlayıcı madde ile yakalanmış, soruşturma kapsamında patlayıcının transferini organize eden Yaşar Samur'a ulaşılmıştı.