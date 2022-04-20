Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 8 bin 582 ekip, 30 bin 10 personelin katılımıyla “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

Operasyonda, 20 bin 397 işyeri ve 477 dernek kontrol edildi.

Uygulamada, 49 kişi gözaltına alındı, aranan 566 kişi yakalandı.

134 şahıs hakkında adli, 843 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 170 umuma açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca operasyonda, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 228 adet mermi, 14 adet oyun ve kumar makinesi, 5 adet tombala makinesi, 1 kilo 114 gram uyuşturucu madde, 35 adet uyuşturucu, 5 bin 831 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için kullanılan materyale de el konuldu.