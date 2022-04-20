Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlatılan Pençe - Kilit Operasyonu devam ediyor.

Helikopterle indirme yapıldı, hedefler tek tek ele geçirildi… Operasyonda birinci safha tamamlandı.

Sonraki aşama ise mağara ve sığınaklar. Buralarda saklanan çok sayıda terörist bulunuyor.

Askeri kaynaklar, bu aşamada Türkiye sınırına yakın noktada olan Zap Vadisi'ndeki operasyonlara ağırlık verildiğini vurguluyor. Çünkü burada eğitim alan teröristler, bölgeyi Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zap Vadisi'nde aralarında sözde yönetici konumunda olan yüzlerce terörist saklanıyor.

Türkiye'ye giriş olarak kullanılan Zap Vadisi'nin kontrolü amaçlanıyor

Komandolar, teröristlerin kaçış güzergahını kontrol altında tutuyor. Havadan da İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri destek veriyor.

Pençe-Kilit Operasyonu'nun hedefinin, Zap'tan Türkiye'ye geçişleri ortadan kaldırmak olduğu kaydediliyor.

Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler Zap'a yerleşti.

Buranın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor.