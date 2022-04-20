Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
OGS'den HGS'ye geçişler ücretsiz yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Karayolları Genel Müdürlüğü, otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceği iddialarına yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların ücretsiz olarak HGS cihazı ile değiştirildiğini duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."
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