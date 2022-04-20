Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Yakın zamanda failler ele geçirilecektir
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.
Olay sonrası Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.
Son Haberler
- 13:02
- 13:07
- 12:58
- 12:32
- 12:55
Sıradaki Haber
Bakan Kurum, AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz