Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Olay sonrası Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Soylu, "Bursa'daki terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" dedi.