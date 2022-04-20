Pençe Kilit'te 200 ve 300 metrelik 2 mağara ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın kullandığı tespit edilen 200 ve 300 metrelik 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK''nın kullandığı 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan incelemelerde, 11 AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 doçka makineli tüfek, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 el bombası, 2 bin 500 hafif silah mühimmatı, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz ve çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 49 EYP ise olay yerinde imha edildi.
Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/VyLh5zqP2j#MSB pic.twitter.com/MfVB5VXWeX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2022
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