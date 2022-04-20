İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı’nda konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı’nda konuşuyor. https://t.co/VGetpp3Jq3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2022

"Soykırım gibi bir olay kesinlikle yaşanmamıştır"

Soykırım iddialarını sert bir dille yalanlayan Altun, "1915 Olayları, art niyetli odaklarca kirli emeller için kullanılmaya çalışılıyor" dedi.

"Söz konusu çetelerin saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerdeki Ermeni nüfus, can ve mal emniyetleri sağlanarak geçici olarak yine Osmanlı sınırları içindeki güney bölgelere kaydırılmış, ama asla sınır dışı edilmemiştir. Soykırım gibi bir olay ise kesinlikle yaşanmamıştır."

"Her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin her zaman hakikati savunduğunu belirten Altun şöyle konuştu:

"Tarihi çarpıtmaya ve istismar etmeye dayanan hakikat ötesi anlatıların ne bizim ne de hakikatin nazarında bir kıymeti yoktur. Asıl olan, adalet ve hakikatin zihinlerde ve gönüllerde yer etmesi, Türk ve Ermeni halklarının ortak geleceğinin hakikatin ışığıyla aydınlatılmasıdır. Türkiye olarak her zaman hakkı ve hakikati güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz."

"Tarihi gerçekler siyasi konjonktürün dar çıkarları için kullanılmamalıdır"

1915 Olayları'nın siyasetin konusu olmaktan kurtulamadığını vurgulayan Altun şunları aktardı:

"1915 Olayları tarihin ve bilimin konusu olması gerekirken; bugün üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, hâlâ siyasetin konusu olmaktan kurtulamamıştır. Bu konu, tarihi ya da bilimsel bir tartışmanın konusu olmayı bir tarafa bırakalım; lobilerin, seçim kampanyalarının bir malzemesi olmaktan, siyasetçiler için bir istikbal, bir geçim kaynağı olmaktan öteye gidememiştir. Tarihi gerçekler siyasi konjonktürün dar çıkarları için kullanılmamalıdır."

"Uydurma bir tarih algısı, insanlığın bütününe karşı ihanettir"

1915 Olayları'nın Türk milletine düşmanlık için kullanıldığını söyleyen Altun,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısını hatırlattı.

"Hakikatin ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. Birçok ülke parlamentosunun Türkiye aleyhine almış olduğu 1915 Olayları'na ilişkin kararlar, bilimsel veriler ışığında da, uluslararası hukuk nezdinde de yok hükmündedir. Uydurma bir tarih algısı, hem tarihe hem de insanlığın bütününe karşı yapılmış bir ihanettir."

"Tarihimizi kirli tarihlerini aklamak için çarpıtanların karşısındayız"

"Diasporalara boyun eğmeyeceğiz" diyen Altun, Türkiye'nin tarihinden bir endişesi olmadığının da altını çizdi.

"Komşularımızla sorunları karşılıklı çözme, bölgede barış ve istikrarı sağlama niyetimizi dün olduğu gibi bugün de muhafaza ediyoruz. Ortak tarihimizi kendi kirli tarihlerini aklamak amacıyla çarpıtan odakların da karşısında duruyoruz."

