Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

(Bursa'da cezaevi servisine saldırı) Şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

'Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmeyiz'

İftar ve esnaf buluşmalarıyla, toplumumuzun tüm kesimleriyle gönül bağlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bizim ilham, güç kaynağımız ve tek muhatabımız millettir. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

"Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanları, bizi doğru bildiğimiz yolda yürümekten alıkoyamaz"

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı beş yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz kendi vatanseverlerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanında gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşmanın mücadelesini veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve vakıflarımız milletimizin alicenaplığının bayraktarları olarak dünyanın dört bir köşesine yardım ulaştırıyor. Ukrayna'dan Afganistan'a, Yemen'den Somali'ye, Arakan'dan Suriye'ye kadar pek çok kriz bölgesinde Kızılay'ımız, AFAD'ımız, Türkiye Diyanet Vakfımız canla başla çalışıyor. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanları, bizi doğru bildiğimiz yolda yürümekten alıkoyamaz.

'Bölgemizde yaşanan olaylar Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir'

Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan olaylar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir.

"6'lı muhalefetin yaptığı sosyal medyadan birbirine ayar vermektir"

Özellikle, milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Daha en basit en temel meselelerde bile uzlaşamayan çeşitli grupların, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız 6 masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek istiyorum: Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar, son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar yine eski hezimete uğrayacaklardır.

"Tüm dünya sessiz kalsa bile biz itirazımızı yüksek sesle dile getireceğiz"

Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılarla yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her yetkiliye Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetimizi söyledik, sürdürüyoruz. Kudüs ve Filistin'in diğer bölgelerinde zulme rıza göstermeyiz. İsrail ile ilişkilerimiz yaşananlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getireceğiz. Tüm dünya sessiz kalsa bile biz itirazımızı en yüksek sesle dile getireceğiz.

"Pençe-Kilit Operasyonunun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır"

PKK'nın üslenme ve hazırlık olarak kullandığı bölgelere kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Pençe-Kilit Operasyonunun amacı ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yakın işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekata katılan kahraman askerlerimize başarılar diliyorum, Rabbim onları korusun. Şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Harekat vesilesiyle Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Komşularımızın güven ve huzur içinde yaşayabilmeleri için toprak bütünlüklerini ve siyasi birliklerini güçlendirmelerine katkı verecek her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de aynı gaye ile hareket ediyoruz. Tabii bu noktaya bir anda gelmedik. Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadelemizde, uzunca bir süre komşularımızın kendi sınırları içindeki terör örgütlerinin üstesinden kendilerinin gelmelerini istedik ve bekledik. Bu anlayışla da mücadeleyi kendi topraklarımızda yürüttük. Maalesef biz içerde ne yaparsak yapalım, sınır dışında toplanan, eğitilen, teçhiz edilen, ülkemize sızdırılan teröristlerin kökünü tam manasıyla kazıyamadık

"Terör örgütlerini ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik"

Terör örgütlerini ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın güvenliğini, terör örgütlerini bulundukları yerlere doğru genişleterek sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Güney sınırlarımız boyunca doğuya doğru yürüttüğümüz harekatlar ve operasyonlar işte bu amaca matuftur. Suriye'nin bir kısmında tırnak tutmaya, palazlanmaya, karanlık hesaplarına bölge halkını kurban etmeye hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

'Yakında Kandil diye bir yer kalmayınca HDP'nin varlık sebebi de ortadan kalkacak'

Bu süreçte HDP, gerçek anlamda bir sivil siyasi parti olmadığını, terör örgütünün payandalığı dışında bir hükmi şahsiyeti bulunmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'in elinde olduğunu gösteren bu tavrının takdirini milletimize bırakıyorum. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır. Ülkemizi, çözüm süreci gibi bir fırsatı dahi değerlendirmekten aciz bu yapının yükünden kurtarmak, 2023'ün en önemli kazanımlarından biri olacaktır.

"Tüm dost ve kardeş ülkeler için bir umut kapısıyız"

Suriye'den Libya'ya Ukrayna'dan Filistin'e kadar her konuda ilkeli bir yaklaşım sergiliyoruz. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Tüm dost ve kardeş ülkeler için bir umut kapısıyız. Nitekim ülkemizin koruması altındaki yerlerde yaşayıp da can ve mal güvenliğinden endişe duyan, inancı ve kültürü üzerinde baskı hisseden hiç kimse olamaz. Attığımız her adımla bu hakikati tekrar tekrar ispat ediyoruz.

"Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütüyoruz"

Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı ve özgüvenin üzerinde yeni vizyonlara, yeni hedeflere doğru yol alıyoruz. Bölgesel ve küresel alanda siyasi etkimizi artırırken, ekonomik potansiyelimizi de harekete geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütüyoruz. Bütün imkanlarımızla milletimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin bugünündeki sıkıntıları çözmenin ötesinde, yarınını kurtaracak adımları atıyor, yapıları inşa ediyor, mekanizmaları oluşturuyoruz. Milletimiz şahittir. Hükümete geldiğimiz günden beri, ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle hep insanlarımızın gelirlerini artırmanın, refahlarını yükseltmenin, hak ve özgürlüklerini genişletmenin peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı, bir tehdit ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını insanlarımızın lehine seferber ettik.