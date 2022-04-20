Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı.

Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu.



Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 20, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." dedi.

"Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmekte"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yaptığı açıklamada, "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu,İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş,bazı memurlarımız da yaralanmıştır.

İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir.



Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir.



Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 20, 2022

Şehidimize Allah’tan rahmet;ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." şeklinde konuştu.