Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu kapsamda ilk olarak 17 Nisan'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs başta olmak üzere, Filistin'de yaşananlar nedeniyle ramazanı buruk geçirdiklerini belirterek İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

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"Türkiye, her daim Filistin'in yanında"

Görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınayan Erdoğan, Abbas'a, Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracaklarını söyledi.

Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan, yaşananların Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlattığını ve Abbas'a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarını iletti.

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Kudüs'te yaşanan olayların ele alındığı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettim. Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile 18 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinde de ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olayların kendilerini üzüntü ve endişeye sevk ettiğini aktardı.

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Türkiye, barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la dün telefonda görüştü.

Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Görüşmede, ramazanın başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz."