Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı.

Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.



Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2022

"Mescid-i Aksa'da istenmeyen görüntüler yaşanması üzüntümüzü artırmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400’ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mescid-i Aksa’nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze’ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır" dedi.

Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum.



Türkiye olarak her hâlükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2022

"Tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır"

Sosyal medyadan Herzog görüşmesine dair bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum.

Türkiye olarak her hâlükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz"