Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor yasası görüşmeleri başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Spor kulüpleri için köklü değişiklikler içeren düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenlemeyle spor kulüplerinde şeffaflık ve etkin denetim sağlanacak.
Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan teklifle, spor kulüplerinin aşırı borçlanmasının önüne geçilecek.
Kulüpler, bir önceki yılın brüt bütçesinin yüzde 10'u kadar borçlanma yapabilecek. Genel Kurullardan alınacak yetkiyle borçlanma en fazla son bütçenin yüzde 50'sine kadar çıkabilecek.
Yöneticiler, eylemleri sebebiyle kulübü zarara uğratırsa tüm mal varlığıyla bu durumdan sorumlu olacak.
Spor federasyonlarında 3 dönemden fazla başkanlık yapılamayacak.
Düzenleme menajerlik sisteminde de değişiklikler içeriyor. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
Son Haberler
- 19:53
- 19:18
- 19:13
- 18:42
- 18:16
Sıradaki Haber
10 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz