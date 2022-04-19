Genel Kurul'da görüşmeleri başlayan teklifle, spor kulüplerinin aşırı borçlanmasının önüne geçilecek.

Kulüpler, bir önceki yılın brüt bütçesinin yüzde 10'u kadar borçlanma yapabilecek. Genel Kurullardan alınacak yetkiyle borçlanma en fazla son bütçenin yüzde 50'sine kadar çıkabilecek.

Yöneticiler, eylemleri sebebiyle kulübü zarara uğratırsa tüm mal varlığıyla bu durumdan sorumlu olacak.

Spor federasyonlarında 3 dönemden fazla başkanlık yapılamayacak.

Düzenleme menajerlik sisteminde de değişiklikler içeriyor. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.