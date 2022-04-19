Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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