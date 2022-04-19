Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, içinde Man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle 35 bin lira daha manevi tazminat kazandı.
Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.
Aydın, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu,"ben haklı çıktım" deyip Cumhurbaşkanımızı istifa davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceğı tutar 195 bin oldu." ifadelerini kullandı.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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