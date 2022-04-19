Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.

Aydın, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu,"ben haklı çıktım" deyip Cumhurbaşkanımızı istifa davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyeceğı tutar 195 bin oldu." ifadelerini kullandı.