Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
10 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG ile mücadele araklıksız devam ediyor.
Mlli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de terör örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili bilgi paylaştı.
Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz Suriye’de de devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/bQV3kxVLd8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin kahraman komandolar tarafından etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
Bakanlık, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" mesajını paylaştı.
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