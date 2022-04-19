20 Nisan 1994'te çalışmalarına başlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 28'inci yaşını kutluyor.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, radyo ve televizyon alanını etkin şekilde düzenlediğini vurgulayarak hedeflerini anlattı.

"RTÜK, her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir. Hedefimiz; tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olmaktır."

"Amacımız ailece izlenebilen yayınların yapılmasını sağlamak"

Şahin, RTÜK'ün yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermediğini ifade ederek,

çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin öncelendiğini aktardı.

"RTÜK olarak çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek her türlü yayın içeriğinin önlenmesi için azami gayret gösteriyoruz. Üst Kurulumuz, evlerimizde ailece hep birlikte izleyebildiğimiz ve dinleyebildiğimiz yayınların yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir."

Şahin, doğru ve güzel Türkçe kullanımının RTÜK için vazgeçilmez olduğuna da dikkati çekti.