Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi paylaşan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Kudüs’te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık" dedi.

"İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri kabul edilemez"

İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadığını aktaran Erdoğan, "İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Ukrayna-Rusya savaşını da değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Sayın Guterres’e, Ukrayna konusunda da İstanbul Süreci’ni herkesin desteklemesi gerektiğini; tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin Türkiye’nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettim" sözlerini kullandı.