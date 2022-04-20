Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, belediye ekipleri taziye çadırı kurdu. Acı haberi öğrenen yakınları ve komşuları da Kanlıkuyu ailesine taziyeye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, şehidin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru babası Mustafa Kanlıkuyu ile aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti.

Yakın zamanda baba olacaktı

Evli olan şehit Kanlıkuyu'nun eşinin hamile olduğu ve yakında baba olacağı öğrenildi. Şehidin naaşının memleketi Çankırı'da, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.