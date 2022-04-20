Kripto para borsası Thodex yatırımcıları geçtiğimiz yıl sisteme erişemedi. Şirket yetkilileri, bakım yapıldığı için borsanın geçici süreliğine kullanıma kapatıldığını söyledi. Bir daha açıklama yapılmadı.

Şirketin Kadıköy'deki merkezine giden vatandaşlar, Faruk Fatih Özer'den haber alamadı. Çok geçmeden Özer'in 20 Nisan 2021 akşamı yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Özer, İstanbul Havalimanı'nda Air Albania'dan aldığı tek yönlü uçak biletiyle saat 21.24'te Arnavutluk'ın başkenti Tiran'a uçtu. Ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki Thodex yatırımcıları, hak mücadelesini başlatmak için soluğu adliyede aldı.

Başlatılan soruşturma sonucunda farklı şehirlerdeki tüm dosyalar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirildi. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Zincirin halkalarını oluşturan kilit isimler belirlend0i. Peş peşe operasyonlarla 82 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

Firari Faruk Fatih Özer hakkında INTERPOL kırmızı bülten çıkardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de destek için Arnavutluk ve Kosova'ya ekip gönderdi. Ancak 20 günlük çalışmadan sonuç alınamadı, Özer izini kaybettirdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şirketin tüm hesaplarına bloke koydu.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

40 bin 562 yıla kadar hapis istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi.

Ayrıca kripto parayla ilgili emsal teşkil edebilecek bir talepte bulunuldu. Kripto para borsalarında şüphelilere ait kripto para tespit edildiğinde el konulması istendi.

İlk duruşma 5 Mayıs'ta

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 268 sayfalık iddianameyi kabul etti. 2 bin 27 mağduru bulunan davanın ilk duruşması 5 Mayıs 2022'de görülecek.

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı