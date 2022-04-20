Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar şu şekilde konuştu:

"Şeffaf bir şekilde süreci paylaşıyoruz. Pazar akşamından bu yana başarılı şekilde devam ediyor. Büyük bir kararlılıkla hedefler ele geçirildi. Mağaralar sığınaklar ele geçirilecek.

Birinci safha tamamlandı. 2 şehidimiz var. Mehmetçik en ön safta ilerliyor, onlara şükran duyuyoruz. Teröristler hangi taşın altına girerlerse girsinler kurtulmaları mümkün değil. Bizim amacımız, milletimizi başına musallat olan terör belasından kurtarmak. Sabahtan beri 2 tane olmak üzere toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi"

Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit eden Komandolarımız, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/VyLh5zqP2j#MSB pic.twitter.com/MfVB5VXWeX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2022

200 ve 300 metre uzunluğunda 2 mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildiğini ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.