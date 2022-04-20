Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması hatırlatıldı.

"Briket evlerin bitişiyle birlikte dönüşü sağlayacağız"

Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket ev inşaatı bittikten sonra o bölgede huzurlu ve güvenli bir ortam sağlandıktan sonra sığınmacılar zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir.''

Bayram ikramiyesi

Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu.

Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.