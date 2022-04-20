İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Gurup Toplantısı'ndaki konuştu.

Akşener konuşmasına Bursa'da cezaevi servisine yönelik terör saldırısıyla başladı:

"Bursa’dan acı bir haber geldi. Orhangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 şehidimiz ve 4 yaralımız var. Şehit Cezaevi Memuru Cengiz Yiğit'in ailesine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/1Hsehluoer — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2022

"Gençlerin sesini duyuruyoruz"

Akşener, gençlerle gerçekleştirdiği toplantılarla ilgili, “Gençler için, gençlerle beraber” diyerek, genç arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ancak alışılmışın aksine; soruları onlar değil, ben soruyorum. Onlar konuşuyor, ben dinliyorum" dedi.

Toplantıların devam edeceğini belirten Akşener, gençlerin yaşadıkları sorunlara çözümler hazırladıklarını aktardı.

"Söyledikleri doğrultusunda; hem biz, İyi Parti olarak, çözümlerimizi hazırlıyoruz. Hem de, yüce Meclisimizin kürsüsünden, onların sesini duyuruyoruz."

