Akşener: Çözümlerimizi hazırlıyoruz, gençlerin sesini duyuruyoruz
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle gerçekleştirdiği toplantılarla ilgili, "Alışılmışın aksine soruları onlar değil, ben soruyorum. Onlar konuşuyor, ben dinliyorum. Söyledikleri doğrultusunda çözümlerimizi hazırlıyoruz" dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Gurup Toplantısı'ndaki konuştu.
Akşener konuşmasına Bursa'da cezaevi servisine yönelik terör saldırısıyla başladı:
"Bursa’dan acı bir haber geldi. Orhangazi'de infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 şehidimiz ve 4 yaralımız var. Şehit Cezaevi Memuru Cengiz Yiğit'in ailesine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum."
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/1Hsehluoer— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 20, 2022
"Gençlerin sesini duyuruyoruz"
Akşener, gençlerle gerçekleştirdiği toplantılarla ilgili, “Gençler için, gençlerle beraber” diyerek, genç arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Ancak alışılmışın aksine; soruları onlar değil, ben soruyorum. Onlar konuşuyor, ben dinliyorum" dedi.
Toplantıların devam edeceğini belirten Akşener, gençlerin yaşadıkları sorunlara çözümler hazırladıklarını aktardı.
"Söyledikleri doğrultusunda; hem biz, İyi Parti olarak, çözümlerimizi hazırlıyoruz. Hem de, yüce Meclisimizin kürsüsünden, onların sesini duyuruyoruz."
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