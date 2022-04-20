Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de çocuklarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocuklarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir arayla gelirken, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve fotoğraf çektirdi.
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