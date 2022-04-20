Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele verilerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz."