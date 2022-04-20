Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Timmermans'la görüştü
[Fotoğraf: Twitter]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu- Timmermans görüşmesi Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile "başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve enerji ile iklim konularını ele aldık" dedi.
Etiketler: AB Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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