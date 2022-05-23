Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçişe geçit yok: 11 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsın yakalandığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Son Dakika Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ FETÖ
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