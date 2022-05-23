Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet ERDOĞAN’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.

MİT’ten hassas çalışma

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod M.Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planlandı.

Nihayetinde Ahmet Rubar kod M.Erdoğan’ı 21 Mayıs 2022 tarihinde Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirdi.



HPG konsey üyesiydi

M.Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi.

M.Erdoğan, uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. M.ERDOĞAN, Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi.

M.Erdoğan, örgüte katıldığı 1990lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000’li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyordu

M.Erdoğan, 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.

